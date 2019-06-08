Проверка “Политехнической” заняла час

Сотрудники метрополитена Санкт-Петербурга не нашли на станции ничего опасного.

Вечером в субботу 8 июня сотрудники метрополитена нашли забытый предмет на “Политехнической” — проверка станции метро Петербурга заняла около часа.

Станцию закрыли около 19:39, сообщили в администрации метрополитена Санкт-Петербурга. Ничего опасного в вестибюле не нашли и в 20:44 станция возобновила свою работу.

Основную нагрузку “Политехническая” принимает в будние дни из-за студентов Политехнического университета Санкт-Петербурга. В месяц, по данным метрополитена Петербурга, через нее проходят 749 млн человек. В последние несколько месяцев из-за ремонта “Академической” станция поделила с “Гражданским проспектом” тех, кто обычно предпочитал выходить на перекрестке Гражданского — Науки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге эвакуировали “Шкиперский молл” из-за протечки.