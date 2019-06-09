На митинг в защиту Муринского парка вышли 100-200 человек

Начало назначили на 13:00, но участники начали собираться раньше. Фото: https://vk.com/kalininskiyzapark

Начало назначили на 13:00, но участники начали собираться раньше. Фото: https://vk.com/kalininskiyzapark

Активистам Калининского района Петербурга не помешал даже дождь.

В Калининском районе Петербурга прошел митинг за сохранение Муринского парка от застройки в воскресенье 9 июня. Сбор активистов прошел у перекрестка Гражданского пр. и пр. Луначарского в 13:00.

В митинге участвовало от 100 до 200 человек, сообщили Gazeta.SPb участники мероприятия. На собранные средства организаторы митинга приобрели трибуны, жители ближайших домов принесли аппаратуру: на трибуне поставили микрофон и каждый имел возможность высказаться. Дождь, который начался в Петербурге примерно в полдень, то заканчивался, то начинался с новой силой, но не помешал провести акцию.

Активисты протестуют против расширения спорткомплекса Nova Arena в парке: по словам неравнодушных граждан, стройку могут начать уже этим летом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге обрадовались дождю.