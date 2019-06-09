Петербуржцы радуются первому летнему дождику и выкладывают фото грозы

В Петербурге впервые за неделю на небе появились серьезные тучки. Местных жителей дождь обрадовал.

Социальные сети Инстаграм и ВКонтакте изобилуют в воскресенье, 9 июня фото и видеоматериалами с запечатленными горожанами Северной столицы грозы и дождика. Целую неделю жители города на Неве изнывали от тридцатиградусной жары.

— В Петербурге гроза и ливень. За пять минут до, — пишет пользователь соцсети ВКонтакте у себя на стене и размещает фотографию.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что 7 июня был побит рекорд тридцатилетней давности по жаре. В тот день температура воздуха составил 30,8 градусов выше нуля.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Безруков посчитал «страшной» жару в Петербурге и рассказал об этом подписчикам. Он выложил пост в Инстаграм, где пожаловался поклонникам на зной.