Петербуржцы радуются первому летнему дождику и выкладывают фото грозы

Непогода всех обрадовала. Фото: pixabay
Непогода всех обрадовала. Фото: pixabay

В Петербурге впервые за неделю на небе появились серьезные тучки. Местных жителей дождь обрадовал.

Социальные сети Инстаграм и ВКонтакте изобилуют в воскресенье, 9 июня фото и видеоматериалами с запечатленными горожанами Северной столицы грозы и дождика. Целую неделю жители города на Неве изнывали от тридцатиградусной жары.

— В Петербурге гроза и ливень. За пять минут до, — пишет пользователь соцсети ВКонтакте у себя на стене и размещает фотографию.

Фото: Ольга Яшина / ВК

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что 7 июня был побит рекорд тридцатилетней давности по жаре. В тот день температура воздуха составил 30,8 градусов выше нуля.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Безруков посчитал «страшной» жару в Петербурге и рассказал об этом подписчикам. Он выложил пост в Инстаграм, где пожаловался поклонникам на зной.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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