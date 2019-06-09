Власти Петербурга не объяснили жителям, как Муринский парк пропал из списка зеленых насаждений

Активисты вышли на митинг в защиту парка в воскресенье: за акцией наблюдали правоохранительные органы.

Защитники Муринского парка в воскресенье 9 июня собрались на митинг в Калининском районе Санкт-Петербурга. В нем приняли участие от 100 до 200 человек и депутаты ЗакСобрания Петербурга, сообщили Gazeta.SPb участники акции.

У пересечения Луначарского и Гражданского пр. установили трибуну с микрофоном, за которой активисты рассказывали о ходе своей борьбе. Участники сообщали, что на вопрос, почему допускается возможность застройки Муринского парка, в администрациях и на городских порталах отвечают, что участок исключен из списка зеленых насаждений. При этом защитники утверждают, что никто не может ответить, как и почему это произошло. Парк якобы исчез из реестра в 2018 году.

От застройки хотят защитить площадь в 1,8 га — на нее претендует спорткомплекс Nova Arena.

Как сообщили Gazeta.SPb участники митинга, за акцией наблюдали сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Трибуну занимали депутаты Заксобрания Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Оба подали заявки на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга: Амосов идет как самовыдвиженец, а Тихонова представляет “Справделивую Россию”.

Сейчас избирком Санкт-Петербурга принял документы у 21 кандидата — в их числе врио губернатора Александр Беглов, депутат Заксобрания Борис Вишневский и другие.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как прошел митинг в Калининском районе Петербурга.