Рассекречен полный список астероидов, которые могут врезаться в Землю

Среди апокалиптических космических объектов «астероид судного дня». И небольшая космическая скала с очень высокой вероятностью падения на Землю — 1 к 16.

Европейское космическое агентство (ESA) обнародовало список всех потенциально опасных астероидов и комет, которые могут столкнуться с нашей планетой, и указало их размер, вероятность столкновения с землей и точную дату возможного апокалипсиса.

Список включает в себя уже печально известные астероиды, такие как Бенну, который больше, чем Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building) и может стать астероидом конца света.

Но нет нужды паниковать, поскольку Бенну, как ожидается, может рухнуть на Землю в 2196 года, и у него есть только 1 шанс из 10 638 попасть по нашей планете.

Астероид под названием 2010RF12 потенциально может попасть на Землю намного раньше, в 2095 году, и имеет самый высокий шанс из всех астероидов столкнуться с планетой. Прогноз — один к шестнадцати. Этот астероид также оказался самым маленьким, и хотя он не имеет потенциала для апокалипсиса, встреча с ним станет катастрофой для района его приземления.

Астероид под названием 2006 QV89 может врезаться в Землю уже в сентябре этого года и уничтожить территорию размером с Лондон. Он в настоящее время движется со скоростью 44 000 киллометров в час. Ученые считают, что вероятность поразить Землю у него не велика:1 шанс из 7 299.

Космическая скала, которая может оказать наиболее разрушительное воздействие, — 29075 1950DA. Её размер колоссален — почти 2000 метров в диаметре, а шансы столкнутся с планетой — примерно 1 к 7042.

Астероиды, которые находятся очень близко к Земле, довольно распространены, и НАСА ранее сообщало, что астероиды размером с автомобиль попадают в атмосферу Земли, по крайней мере, один раз в год, но сгорают, прежде чем достичь поверхности планеты. При этом многие астероиды трудно обнаружить, потому что они могут быть в слепых зонах, созданных Солнцем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями.