Астероиды, климат, ядерная война: как человечество может погибнуть

Главными опасностями называют туберкулез, рост температуры и ракеты США и РФ.

Эксперты оценили вероятность гибели человечества от тех или иных причин. Наиболее вероятные концовки агенство Blueclaw собрало в одно исследование и опубликовало на портале How will the World End.

По данным IPCC, к 2055 году температура в мире вырастет на 2 градуса и если темпы сохранятся, то к 2136 году на Земле будет жарче на 44 градуса. Человека убьет не жара сама по себе, а затопление океаном всей суши.

Эксперты считают туберкулез наиболее серьезной угрозой из всех заболеваний. Очагами распространения назвали Китай, Индию и Индонезию. За 2017 от болезни умерло 2 млн человек и еще 10 млн заразились.

Издание отмечает, что в 2021 году закончится договор о ограничении ядерного оружия между США и РФ — при обострении ситуации стороны могут использовать самые смертоносные бомбы.

Blueclaw отмечает, что столкновение крупного астероида с Землей пока что считается маловероятным. В НАСА внимательно следят за объектом Florence, чей диаметр достигает почти 5 км — он может быть опасен для планеты.

Британские ученые ведут проект «Часы Судного дня», которые показывают, сколько времени осталось до конца света. Сейчас стрелка второй год находится на отметке «без двух минут полночь», где полночь — конец света.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Великобритании женщины отказываются рожать детей из-за глобального потепления. По мнению ученых у нас есть от 15 до 30 лет, чтобы остановить глобальное потепление.