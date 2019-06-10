Сын продюсера Алибасова рассказал об осложнениях у отца

Бари Алибасов-младший рассказал об ухудшении состоянии здоровья своего отца Бари Алибасова после отравления жидкостью для прочистки труб. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам сына продюсера, в настоящее время его отец продолжает находиться в медикаментозной коме в реанимационном отделении института имени Склифосовского.

Как отметил Алибасов-младший, у врачей возникли проблемы с заживлением одного из ожогов в кишечнике, который начал срастаться неправильно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что продюсер Бари Алибасов вызвал в отделение реанимации нотариуса для нового завещания. Согласно документу, Бари Алибасов завещал одному из сыновей одну девятикомнатную квартиру, а другому – две квартиры в Москве.

Жене продюсера после его смерти достанется дача в Подмосковье, а также ценные бумаги, акции и прочее.