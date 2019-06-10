Нефтепродукты разлились в Красносельском районе Петербурга

В Пулково у пассажира отобрали телефон с ионизирующим излучением.

На прошедшей неделе сотрудники экологической аварийной службы выехали по экстренному вызову в Красносельский район Санкт-Петербурга: там произошло разлитие нефтепродуктов, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга 10 июня.

Всего с участка вывезли 1650 кг отходов. Участок обработали сорбентом.

Кроме этого в Пулково сотрудники аэропорта нашли в багаже одного из пассажиров телефон являвшийся источником ионизирующего излучения. Его пришлось забрать. Напомним, в Пулково увеличили меры безопасности из-за ПМЭФ с 4 по 8 июня.

За неделю в Петербурге на 10 адресах разбили градусники — специалисты экослужб выезжали на каждый случай.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на проспекте Большевиков Санкт-Петербурга модернизируют теплотрассу.