Энергетики модернизируют «Пороховскую» теплотрассу на Большевиков

«Теплосеть» начали проверку труб теплотрассы «Пороховская». Из-за поломок жители уже несколько раз оставались без отопления.

Диагностику сотрудники АО «Теплосетей» проводят в Невском районе на проспекте Большевиков.

Внутри теплопровода эксперты выявляют технические повреждения в трубах и наличие коррозии металла.

Сообщается, что на данном участке теплотрассы используется инновационная аппаратура. Ищет повреждения в трубах даже робот, которого придумали ученые в ИТМО. Данный управляемый робот «бродит» по трубам и ищет недостатки. Далее с помощью фото-видео фиксации, он направляет информацию о поломках людям. На место аварии, которую обнаружит дрон, отправляется ремонтная бригада.

Отметим, что данную теплотрассу за прошедшую зиму прорвало четыре раза. Её капитальный ремонт планируется полностью осуществить уже к 2020 году.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня. Начало в 12:00 часов дня.