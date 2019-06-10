В Смольном утвердили новый порядок формирования бюджета

Теперь бюджет будут рассчитывать по новом. Фото: pixabay

Теперь бюджет будут рассчитывать по новом. Фото: pixabay

Новая структура формирования городского бюджета будет более эффективной, по мнению Смольного.

Сообщается, что по новым правилам исполнители госпрограмм теперь смогут сами вносить изменения в формирование и использование городских бюджетных средств. Также будет применено долговременное планирование, что позволит учитывать и рассчитывать средства более эффективно на годы вперед.

Также, в Смольном сообщают, что глава Северной столицы должен будет утвердить размер бюджета для исполнения госпрограмм 1 мая, а не 1 марта, как было до этого.

Известно, что в следующем году не менее 15% бюджета будут использовать для развития города на Неве. Однако врио губернатора Петербурга Александр Беглов заметил, что, планируя городской бюджет, чиновники не должны забывать о формировании бюджета Российской Федерации.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.