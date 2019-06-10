В Нью-Йорке вертолет жестко приземлился на крышу небоскреба. Есть жертвы

Один человек погиб. Фото: pixabay

Один человек погиб. Фото: pixabay

Врезавшийся в небоскреб и в последствии загоревшийся вертолет, не является терактом.

Известно, что в понедельник, 10 июня на Манхэттене воздушное судно совершило жесткую посадку на площадку 54 этажа.

Сотрудники нью-йоркской полиции сообщили телеканалу News 1, что данное происшествие не является террористическим актом.

Отметим, что вертолет, неудачно севший на крышу 54-этажного здания в центре Нью-Йорка неподалеку от Седьмой авеню, в результате жесткой посадки воспламенился. По предварительным сообщениям, в результате происшествия погиб один человек. Пока неизвестно, кто это – член экипажа или местный житель.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.