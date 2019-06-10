«Горэлектротранс» ищет банк, который даст ему кредит на 1,95 млрд для покупки трамваев

В Петербурге для покупки новых трамваев предприятию требуется кредит размером около 2 млрд рублей.

Сообщается, что ГУП «Горэлектротранс» в поисках кредитного учреждения, способного выделить на нужды города 1,95 млрд рублей. На портале госзакупок транспортное ведомство разместило тендер для банков.

Изначально планируют привлечь денежные средства под 9,8% годовых. В контракте указано, что банк нужно выбрать до конца этого года. Известно, что изначальная стоимость тендера исчисляется 130 миллионами рублей. Финансовую задолженность «Горэлектротранс» хочет потратить на покупку для города новых трамваев.

Отметим, что каждый вагон будет стоить 95 млн. Их будет поставлять фирма ПК ТС.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.