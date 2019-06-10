«Горэлектротранс» ищет банк, который даст ему кредит на 1,95 млрд для покупки трамваев

В городе появится новый транспорт. Фото: pixabay
В городе появится новый транспорт. Фото: pixabay

В Петербурге для покупки новых трамваев предприятию требуется кредит размером около 2 млрд рублей.

Сообщается, что ГУП «Горэлектротранс» в поисках кредитного учреждения, способного выделить на нужды города 1,95 млрд рублей. На портале госзакупок транспортное ведомство разместило тендер для банков.

Изначально планируют привлечь денежные средства под 9,8% годовых. В контракте указано, что банк нужно выбрать до конца этого года. Известно, что изначальная стоимость тендера исчисляется 130 миллионами рублей. Финансовую задолженность «Горэлектротранс» хочет потратить на покупку для города новых трамваев.

Отметим, что каждый вагон будет стоить 95 млн. Их будет поставлять фирма ПК ТС.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
автобусы банк кредит петербург питер спб трамваи транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Река Карповка у Геслеровского моста поменяла цвет на рыжий
В Сочи стартовал 30-ый по счету фестиваль «Кинотавр»
«Горэлектротранс» ищет банк, который даст ему кредит на 1,95 млрд для ...
В Нью-Йорке вертолет жестко приземлился на крышу небоскреба. Есть жертвы
В Смольном утвердили новый порядок формирования бюджета
Минздрав: в 2018 году было выявлено почти 200 тыс. случаев рака у россиян
На улице Некрасова провалившийся асфальт изменил движение автобусов
Нефтепродукты разлились в Красносельском районе Петербурга