Роспотребнадзор против уничтожения еды, а Минприроды против одноразовых стаканчиков

Здравый смысл торжествует: Роспотребнадзор рассудил, что давить бульдозерами хорошие яблоки — это расточительство. Фото: pixabay.com
Здравый смысл торжествует: Роспотребнадзор рассудил, что давить бульдозерами хорошие яблоки — это расточительство. Фото: pixabay.com

Два ведомства предложили способы улучшить в стране ситуацию с мусором. Для этого нужно один запрет снять, а другой наложить.

Роспотребнадзор и Минприроды направили ответы на запрос экологической комиссии при совете по правам человека, говорится на сайте СПЧ. В марте ведомствам было предложено сформулировать меры, которые смогут предотвратить мусорную катастрофу.

Министерство считает необходимым ввести запрет на продажу одноразовых изделий из пластика. В этой инициативе его поддерживает Роспотребнадзор, который со своей стороны предлагает не уничтожать пригодные в пищу продукты, а те, что уже нельзя есть, пускать на производство биоэнергии.

Минприроды также прогнозирует, что к 2024 году в России будет обрабатываться 60% мусора вместо сегодняшних 7%, а на утилизацию будет поступать 36% всех бытовых отходов, в то время как сейчас не более 3%. Прирост мощности по обработке коммунальных отходов в стране к концу 2024 года должен вырасти на 37,1 млн т.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жители Выборгского и Калининского района Петербурга жалуются на мусор в парке Сосновка

Марина Зимина, Gazeta.SPb
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