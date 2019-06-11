На Суздальском шоссе девушки спасали уточек от машин и помогали перейти дорогу (видео)

Утка с утятами пытались перейти оживленное шоссе.
О таком добром поступке сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи группы «ДТП и ЧП. Петербург» сняли такой благородный поступок на видео.
Утка с утятами решила прейти шоссе, но явно без построенной помощи они бы не справились. Отважная утка практически перевела утят через дорогу, а покинуть проезжую часть уже помогли девушки. Утята разбежались в разные стороны и не поняли, что им пытаются помочь. Тогда участники движения остановились и ловили утят по проезжей части.
Спасательная операция завершилась благополучно, все утята, в том числе и утка, покинули оживленное шоссе.
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Видео: https://vk.com/spb_today