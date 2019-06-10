Подозрительных коров из Эстонии не пустили в Россию

Инспекторы не получили результатов исследований на туберкулез у животных. Фото: Россельхознадзор

Инспекторы не получили результатов исследований на туберкулез у животных. Фото: Россельхознадзор

Два автомобиля хотели проехать в Казахстан, но бумаги перевозчиков оказались не в порядке.

На границе с Эстонией задержали 90 коров, сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленобласти и Псковской области 10 июня. Крупный рогатый скот хотели доставить в Казахстан.

На пункт пропуска “Шумилкино” прибыли две машины из уезда Валгаама. Инспекторы нашли несоответствия в бумагах, которые представили перевозчики: не совпадал адрес предприятия и место карантина животных с теми, о которых управлению сообщили сотрудники ветеринарного надзора в Казахстане.

В Россельхознадзоре передают, что ветеринарный сертификат был сделан не по установленной норме. В бумагах не было ни слова об обследованиях животных на туберкулез, лейкоз и бруцеллез.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что максимальное число домашних животных в России могут ограничить.