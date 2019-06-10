Максимальное число домашних животных могут ограничить

Кошек и собак поставят на учет, а за плохое обращение станут строже наказывать.

Правительству РФ порекомендовали ввести ограничение на максимальное число домашних животных в квартире. С такой инициативой выступил комитет СФ по аграрно-продовольственной политике, сообщает “Парламентская газета” 10 июня.

Допустимое число собак, кошек и других животных начнет зависеть от метража квартиры или дома, если к идее прислушаются. Кроме этого в комитете выступили за единую базу учета питомцев и более тяжелые наказания для тех, кто жестоко с ними обращается.

Собаки и кошки живут в 55 млн домохозяйств России — то есть примерно в 53%, по данным Mars Petcare. В России в 2 раза больше котов, чем собак: почти 38 млн против почти 19 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге поймали мужчину, который жестоко обращался с совой.