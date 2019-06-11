Горизбирком зарегистрировал еще одну самовыдвиженку

Фото: https://twitter.com/spbik
Фото: https://twitter.com/spbik

Татьяна Куган стала 23-м кандидатов в губернаторы Петербурга.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказали в Twitter-аккаунте Санкт-Петербургского избирательной комиссии. В посте уточняется, что документы приняли в этот вторник. Куган примет участие в выборах как самовыдвиженка. Более подробной информации о желающей стать главой города найти не удалось. ТАСС уверяет, что женщина является местной жительницей.

Напоминаем, что первым необходимые документы предоставил ври губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он тоже самовыдвиженец, так как хочет показать свою независимость от какой-либо партии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что избирком Петербурга принял документы от 22-го кандидата на пост губернатора. К сожалению, Gazeta.SPb не может сказать ничего определенного о новом кандидате — кроме того, что он не обладает редкими ФИО.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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