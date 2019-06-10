Избирком Петербурга принял документы от 22-го кандидата на пост губернатора

Кузнецов Владимир Евгеньевич идет на выборы самовыдвиженцем.

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга приняла документы у нового кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга, сообщили в избиркоме 10 июня. Свои бумаги комиссии отдал некий Кузнецов Владимир Евгеньевич.

Кандидат идет на выборы самовыдвиженцем.

К сожалению Gazeta.SPb не может сказать ничего определенного о новом кандидате — кроме того, что он не обладает редкими ФИО. Например, на сайте избиркома РФ есть информация о некотором Кузнецове В.Е. из Брянска, который участвовал в выборах президента РФ. Владимир Евгеньевич похож на репетитора, чья анкета размещена на портале “Ваш репетитор” — и если это он, то он имеет степень кандидата исторических наук.

Всего на участие в выборах теперь зарегистрировали 22 кандидатов. В их числе врио губернатора Александр Беглов, Михаил Амосов, Борис Вишневский, Надежда Тихонова и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге Чухлебов и Бузаров подали документы на выборы.