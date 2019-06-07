Еще два претендента на пост губернатора Петербурга подали документы

Всего в выборах участвуют уже 19 человек. Фото: https://twitter.com/spbik

Всего в выборах участвуют уже 19 человек. Фото: https://twitter.com/spbik

Александр Чухлебов идет от ПСР, а Владислав Бузаров выступает в качестве самовыдвиженца.

Рабочая группа Горизбиркома получила документы двух новых претендентов на пост губернатора Санкт-Петербурга, о чем ведомство сообщило в пятницу утром 7 июня.

Сначала группа комиссия получила документы от Александра Чухлебова. Он идет на выборы от “Партии Социальных Реформ”. ПСР выступает за передачу полезных ископаемых народу России для обеспечения высокого уровня жизни.

Затем свои документы отдал Владислав Бузаров — бородатый мужчина с яркой прической идет на выборы самовыдвиженцем. В прошлом году его документы принимала Московская избирательная комиссия, он выдвигался в мэры Москвы.

Таким образом, петербуржцы уже могут выбирать между 19 именами. Дата выборов градоначальника уже известна Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Горизбирком принял документы у Вишневского.