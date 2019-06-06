Вишневский стал кандидатом и подал документы в горизбирком Петербурга

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский стал 17 кандидатом на пост главы города.

Народный избранник от фракции «Яблоко» Борис Вишневский зарегистрировался, как кандидат, и будет участвовать в петербургских губернаторских выборах. В городскую избирательную комиссию с заявлением он обратился в четверг, 6 июня.

В социальных сетях парламентарий разместил фотографию и видеообращение к местным жителям. Он рассказал, что самое важное сейчас – пройти муниципальный фильтр. Известно, что Вишневский уже может начинать собирать подписи в поддержку своей кандидатуры.

Отметим, Борис Вишневский – депутат Законодательного Собрания Петербурга является 17-м по счету кандидатом на должность губернатора города.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.