Медведев прокомментировал возможность переноса концерта Rammstein

Гендиректор «Зенита» заявил, что близость сроков проведения двух масштабных мероприятий создает трудности.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Спор из-за РПЛ и концерта прокомментировал гендиректор футбольного клуба Александр Медведев. Он объяснил, что сейчас «Зенит» действительно испытывает трудности, так что, возможно, Rammstein выступит в другой день – не 2 августа, как планировалась изначально.

«Стараемся как-то развести эти мероприятия»,

— заявил Медведев на пресс-конференции.

Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Краснодара» в рамках домашнего матча 4-го тура чемпионата России пройдет 4 августа, а концерт хотели устроить 2 августа. Оба мероприятия должны состоятся на Крестовском острове.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» готов подписать контракт с Жирковым. Медведев планирует объявить радостную новость в торжественной обстановке.