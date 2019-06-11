Медведев прокомментировал возможность переноса концерта Rammstein

Александр Медведев. Фото: Официальный сайт ФК
Александр Медведев. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Гендиректор «Зенита» заявил, что близость сроков проведения двух масштабных мероприятий создает трудности.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Спор из-за РПЛ и концерта прокомментировал гендиректор футбольного клуба Александр Медведев. Он объяснил, что сейчас «Зенит» действительно испытывает трудности, так что, возможно, Rammstein выступит в другой день – не 2 августа, как планировалась изначально.

«Стараемся как-то развести эти мероприятия»,

— заявил Медведев на пресс-конференции.

Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Краснодара» в рамках домашнего матча 4-го тура чемпионата России пройдет 4 августа, а концерт хотели устроить 2 августа. Оба мероприятия должны состоятся на Крестовском острове.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» готов подписать контракт с Жирковым. Медведев планирует объявить радостную новость в торжественной обстановке.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
александр медведев зенит рпл
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