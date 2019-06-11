Почти 7 тысяч петербуржцы пожаловались на укусы клещей

Это не превышает средних показателей за много лет.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Информацией поделились в пресс-службе Роспотребнадзора. В сообщении сказано, что в больницы обратились 6975 человек с начала сезона. Среди них 1208 человек – это несовершеннолетние. Наибольшее число пострадавших подцепили кровососа в Пушкинском, Курортном, Красногвардейском и Приморском районах.

«В сезон 2019 года зарегистрировано семь случаев заболевания клещевым энцефалитом, только один связан с заражением в Выборгском районе города. Зарегистрировано 34 случая заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, в том числе восемь случаев у детей до 17 лет»,

— сообщает ведомство, утверждая, что пока что статистика не выглядит пугающе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области за неделю от клещей пострадали 829 человек, среди них 145 детей. Всего с начала сезона на 5 июня в Ленинградской области было зарегистрировано 3558 пострадавших от присасывания клещей.