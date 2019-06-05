В Ленобласти за неделю от клещей пострадали 829 человек, среди них 145 детей

Пострадавшие были зарегистрированы на территориях всех районов региона.
Всего с начала сезона на 5 июня в Ленинградской области было зарегистрировано 3558 пострадавших от присасывания клещей, сообщает Роспотребнадзор по Ленобласти.
Также с начала сезона зарегистрировано порядка 750 детей, пострадавших от укуса.
Помимо этого, передают в ведомстве, в 2019 году зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом. Он был зафиксирован в Ломоносовском районе. Также зафиксировано три укуса клещевым боррелиозом. Клещи были в Кировском, Тихвинском и Ломоносовском районах 7 региона.
В 2019 году проведены исследования 2265 клещей, снятых с пострадавших, на наличие возбудителя клещевого энцефалита: в 4-х клещах обнаружен возбудитель клещевого энцефалита.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти активизировались клещи. Пострадали 72 человека.