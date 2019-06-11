Орбакайте поделилась фото со съемок новых «Гардемаринов»

Съемки продолжения проходят в Царском Селе.

Фотография появилась сегодня, 11 июня, в Instagram-аккаунте актрисы. Кристина Орбакайте на снимке одета в красивое платье – она играет Екатерину II. В посте артистка пишет, что это довольно необычно – возвращаться в прошлое, находясь в будущем. Также она отметила, что «выросла» с героями известного фильма.

Напоминаем, что четвертый фильм киносаги снимает Светлана Дружинина. В съемках участвуют в том числе Михаил Боярский, Анна Семенович и многие другие. До этого некоторые эпизоды снимали в Крыму, теперь «Гардемарины» снимаются под Санкт-Петербургом.

Первый фильм вышел в 1988 году, второй – в 1991 году, а третий, в котором уже появилась Кристина Орбакайте, в 1992 году. Новую часть обещают показать в 2020 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Михаил Боярский рассказал о съемках четвертой части «Гардемаринов». Любимый петербургский артист вновь перевоплотится в шевалье де Брильи. Хотя, не совсем понятно, как данного героя, погибшего в предыдущем фильме, будут воскрешать.