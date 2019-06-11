Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Ленобласти

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Всем требованиям соответствует только 10 озер.

Результаты анализа воды стал доступен сегодня, 11 июня. Обо всем рассказали в пресс-службе Роспотребнадзоре после проверки водоемов региона. Санитарные врачи уверяют, что купаться можно в следующих озерах: Павловское, Донцо, Колтушское, Коркинское, Курголовское, Светлое, Толони, Раздолинское и Царицыно. Также эксперты выделили реку Лугу в деревне Б. Сабск и Финский залив у деревни Выбье в Кингисеппском районе.

Безопасными признали также пляж на берегу озера Марченково, на берегу озера Раздолинское, искусственный водоем ООО «ОЗОН», пляж АО «Золотая Долина» на берегу водоема в деревне Васильево, пляж на берегу озера «Свиничное».

В остальных водоемах Ленинградской области купаться не советуют, так как это может быть опасно для здоровья.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге 20 благоустроенных пляжей — купаться можно на пяти.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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