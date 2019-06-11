Полтавченко и Макаров сыграли в баскетбол против волонтеров

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Победу в товарищеском матче одержала команда представителей власти.

Об этом стало известно 11 июня. Обо всем сообщает издание «Вечерний Санкт-Петербург».

Баскетбольная встреча прошла в рамках федерального проекта «Доверяй, играя». На паркете встретились две команды – в одной состояли представители власти города, а в другой – волонтеры. Матч завершился со счетом 42:25 в пользу команды, за которую играли спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров и экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Напоминаем, что бывший глава горда не первый раз появляется на поле с мячом – в прошлый раз он сыграл против Рамзана Кадырова. Матч приурочили к президентским выборам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Георгий Полтавченко оставил напутствие Беглову. Полтавченко хочет верить, что врио губернатора сможет уберечь город и делать так, чтобы Санкт-Петербург становился с каждым годом все лучше.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
баскетбол вячеслав макаров георгий полтавченко
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