Полтавченко оставил напутствие Беглову

Экс-губернатор Санкт-Петербурга принял участие в ПМЭФ.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Георгий Полтавченко, который теперь является главой ОСК, приехал в Северную столицу на ПМЭФ и пообщался с журналистами издания «Фонтанка». Вместе с ним прибыли бывшие чиновники Смольного, которые работали при Полтавченко.

Он отметил, что сейчас Беглов набрал новую команду и он надеется, что новые люди – настоящие профессионалы. Полтавченко хочет верить, что врио губернатора сможет уберечь город и делать так, чтобы Санкт-Петербург становился с каждым годом все лучше. Бывший глава отметил, что улицы выглядят ухоженно и чисто – это, считает он, заслуга нового руководителя.

Напоминаем, что Полтавченко покинул Смольный в октябре 2018 года – такое решение принял Владимир Путин. С тех пор обязанности губернатора исполняет Александр Беглов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова.