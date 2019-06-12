Сати Казанова представила новый альбом в непривычном стиле в Петербурге

Известная певица Сати Казанова в компании своей группы Sati Ethnica выпустили новый альбом, который существенно отличается от прошлого творческого стиля артистки.

Альбом называется «SAT». Презентация прошла в Санкт-Петербурге. Композиции представляют собой совершенное новой для певицы направление в творчестве.

Бывшая солистка группы «Фабрика» рассказала, что столкнулась с духовным кризисом после того, как покинула коллектив и разочаровалась в российском шоу-бизнесе. Для того, чтобы справиться с кризисом, она слушала мантры, что в итоге послужило основой для создания альбома, передает издание «Neva.Today».

Новое направление творчества не очень востребовано: певица не собирает стадионы и почти не появляется на радио, но заявляет, что довольна своей работой. Казанова отмечает, что в некотором роде ей мешает клише поп-певицы, но она относится к этому с уважением.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские музыканты намерены в День России установить мировой рекорд.