В Якутии найдена загадочная отрубленная голова огромного доисторического волка

На момент гибели волку было от двух до четырех лет. Фото: The Siberian Times
На момент гибели волку было от двух до четырех лет. Фото: The Siberian Times

Ученые не могут ответить на вопрос, кто убил гигантского доисторического хищника. На момент его смерти люди Сибирь еще не заселили.

Доисторический хищник с густой шерстью и впечатляющими клыками намного крупнее современных сибирских волков. Размер головы животного, погибшего 40000 лет назад, почти полметра. Это примерно половина размера современного тела волка, обычно достигающего от 66 до 86 сантиметров в длину.

Волчья голова была найдена местным жителем на берегу реки Тирехтях в Якутии. Благодаря вечной мерзлоте она сохранилась очень хорошо. Находка была сделана еще в 2018 году, но известно о ней стало только сейчас.

Как отмечают ученые, на момент гибели волку было от двух до четырех лет. Кто отрубил волку голову — загадка. Считается, что древние люди начали заселять эту часть Сибири не раньше 32 500 лет назад.

Фото: The Siberian Times

Как отмечают ученые, это первая находка хорошо сохранившегося, полностью выросшего волка из плейстоцена. Теперь ученые из Шведского музея естественной истории изучат ДНК вновь обнаруженной волчьей головы и сравнят генетическую информацию с информацией современных волков, сообщает The Siberian Times.

В 2015 году ученые уже проанализировали эволюционный раскол между собаками и волками, используя ДНК из волчьей кости возрастом 35 тысяч лет.

Выяснилось, что собаки и волки имеют общего предка вместо прямой родословной. Их общий предок был доисторическим волком, который жил в Европе или Азии где-то между 9 000 и 34 000 лет назад.

Несколько подгрупп доисторических волков вымерли около 10 000 лет назад одновременно с мамонтами, гигантскими ленивцами и саблезубыми тиграми.

Однако генетическое наследие доисторического волка есть у арктических ездовых собак. Часть их генома, которая восходит исключительно к этому древнему сибирскому волку, сохранилась у сибирских хаски. Часть этой древней ДНК волка также несут гренландские собаки, китайский шарпей и финский шпиц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что международная группа ученых обнаружила в долине реки Яна (Якутия) древние зубы, возраст которых 31 000 лет. По мнению ученых, открытие меняет все, что мы знаем о первых американских поселенцах.

Валерий Рубцов, Gazeta.SPb
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