В Якутии найдена загадочная отрубленная голова огромного доисторического волка

На момент гибели волку было от двух до четырех лет. Фото: The Siberian Times

На момент гибели волку было от двух до четырех лет. Фото: The Siberian Times

Ученые не могут ответить на вопрос, кто убил гигантского доисторического хищника. На момент его смерти люди Сибирь еще не заселили.

Доисторический хищник с густой шерстью и впечатляющими клыками намного крупнее современных сибирских волков. Размер головы животного, погибшего 40000 лет назад, почти полметра. Это примерно половина размера современного тела волка, обычно достигающего от 66 до 86 сантиметров в длину.

Волчья голова была найдена местным жителем на берегу реки Тирехтях в Якутии. Благодаря вечной мерзлоте она сохранилась очень хорошо. Находка была сделана еще в 2018 году, но известно о ней стало только сейчас.

Как отмечают ученые, на момент гибели волку было от двух до четырех лет. Кто отрубил волку голову — загадка. Считается, что древние люди начали заселять эту часть Сибири не раньше 32 500 лет назад.

Как отмечают ученые, это первая находка хорошо сохранившегося, полностью выросшего волка из плейстоцена. Теперь ученые из Шведского музея естественной истории изучат ДНК вновь обнаруженной волчьей головы и сравнят генетическую информацию с информацией современных волков, сообщает The Siberian Times.

В 2015 году ученые уже проанализировали эволюционный раскол между собаками и волками, используя ДНК из волчьей кости возрастом 35 тысяч лет.

Выяснилось, что собаки и волки имеют общего предка вместо прямой родословной. Их общий предок был доисторическим волком, который жил в Европе или Азии где-то между 9 000 и 34 000 лет назад.

Несколько подгрупп доисторических волков вымерли около 10 000 лет назад одновременно с мамонтами, гигантскими ленивцами и саблезубыми тиграми.

Однако генетическое наследие доисторического волка есть у арктических ездовых собак. Часть их генома, которая восходит исключительно к этому древнему сибирскому волку, сохранилась у сибирских хаски. Часть этой древней ДНК волка также несут гренландские собаки, китайский шарпей и финский шпиц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что международная группа ученых обнаружила в долине реки Яна (Якутия) древние зубы, возраст которых 31 000 лет. По мнению ученых, открытие меняет все, что мы знаем о первых американских поселенцах.