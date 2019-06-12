Очевидцы: над КАД повис черный дым

В Санкт-Петербурге местные жители сняли камеру фото последствий возгорания «заброшки» в Курортном районе.

Сообщается, что пламя охватило здание возле Горской в Санкт-Петербурге. Очевидцы в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили, что из-за происшествия с пожаром в заброшенном помещении весь север Кольцевой автомобильной дороги (КАД) затянуло черным густым дымом.

Местные жители утверждают, что инцидент с возгоранием произошел днем,12 июня. По данным МЧС возгоранию поддалось небольшое заброшенное строение, площадью около 40 квадратных метров. О жертвах пожара не сообщалось. Правоохранительными органами и экстренными службами ведется проверка по данному факту.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Илон Маск заявил о производстве машины-субмарины из кинокартины про Джеймса Бонда.