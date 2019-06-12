Илон Маск заявил о производстве машины-субмарины из кинокартины про Джеймса Бонда

Субмарина. Фото: Кадр из фильма "Шпион, который меня любил".

Субмарина. Фото: Кадр из фильма "Шпион, который меня любил".

Известный предприниматель в индустрии разработок Илон Маск рассказал, что его корпорация уже разрабатывает проект автомобиля, который будет ездить и под водой.

Как сообщает издание Business Insider, Илон Маск – бизнесмен в сфере инноваций, на встрече со своими инвесторами поделился информацией о том, что компания Tesla уже имеет чертежи и разработки машины, способной осуществить подводное движение. Маск отметил, что воплощение проекта в жизнь по техническим причинам будет сложным, но осуществимым. Однако, вопрос заключается в том, а будет ли данная модель транспортных средств пользоваться спросом у покупателей?

— Рынок слишком мал, — прокомментировал Маск. Также он сказал, что все-таки создаст субмарину-ТС «ради смеха».

Известно, что автомобиль-субмарина внешне будет иметь сходство с машиной в кинокартине «Шпион, который любил меня» — это фильм об агенте Джеймсе Бонде.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров.