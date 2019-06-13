Назначен начальник полиции Кронштадтского района

Новый глава ОМВД по Кронштадту Андрей Селюгин. Фото: кронштадт.78.мвд.рф
Новый глава ОМВД по Кронштадту Андрей Селюгин. Фото: кронштадт.78.мвд.рф

Главой МВД по Кронштадтскому району утвержден подполковник полиции Андрей Селюгин.

Андрей Селюгин родился в 1977 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский университет МВД, сообщается на сайте ведомства. Службу он начал в 2000 году с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД Московского района, впоследствии он возглавил «убойный» отдел.

В 2019 году Селюгин был назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга.

Ранее ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что два москвича назначены главами управлений МВД по Центральному району Петербурга и по Всеволожскому району Ленобласти.

Марина Зимина, Gazeta.SPb
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