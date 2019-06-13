Антимонопольщики разоблачили «спортивный» картель

Управление ФАС усмотрело в действиях нескольких петербургских компаний, предоставлявших услуги спортсменам, картельный сговор.

Пять обществ с ограниченной ответственностью («Адриатика МСК», «Спорт-Сервис», «Олимпия», «Питер Экспо» и «ПитерСнаб»), а также индивидуальный предприниматель Новожилов Н.Д. в течение 4 лет, начиная с 2016-го, приняли участие 23 торгах, где заключили контракты на проживание спортсменов, их питание, транспортировку к месту соревнований и т.п. на общую сумму более 11 млн рублей, говорится на сайте УФМС.

Расследование антимонопольного органа показало, что при участии в тендерах эти компании пользовались одной электронной почтой и даже компьютерами (совпадали ip-адреса), а также проводили единую стратегию поведения, что помогало максимально снизить цену на торгах. Теперь этим компаниям грозят штрафы.

Ранее ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургское УФАС заподозрило петербургские компании в создании ремонтного картеля.