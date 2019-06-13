Путин уволил двух московских генералов МВД после скандала с арестом журналиста

Генералы Юрий Девяткин (слева) и Андрей Пучков уволены из-за дела Голунова. Фото: static.mvd.ru, krylatskoe.mos.ru
Генералы Юрий Девяткин (слева) и Андрей Пучков уволены из-за дела Голунова. Фото: static.mvd.ru, krylatskoe.mos.ru

Должностей лишились начальник московского главка по борьбе с наркотиками Юрий Девяткин и глава УВД по Западному административному округу столицы Андрей Пучков.

Президент РФ Владимир Путин сместил генералов с их постов по ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева после того, как за недоказанностью было прекращено уголовное дело против журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Он был арестован на Цветном бульваре Москвы 6 июня, когда при досмотре правоохранители обнаружили у него пять свертков с наркотиками.

Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Люди стали выходить на одиночные пикеты. Голунов пользовался в профессиональной среде безупречной репутацией и в отделе заявил, что наркотики ему подбросили. Впоследствии взятые пробы доказали, что спецкор не прикасался к запрещенным веществам.

Голунова сначала отправили под домашний арест, а вечером 11 июня с него сняли все обвинения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин обещал подумать об увольнении генералов из-за дела Голунова.

Марина Зимина, Gazeta.SPb
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