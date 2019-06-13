Петербуржец отсудил у американской компании более 23 миллионов рублей

Житель Петербурга отсудил у американской компании более 23 миллионов рублей за использование принадлежащих ему программ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Приморский суд Петербурга удовлетворил иск Антона Мамичева к компаниям Amazon Technologies, Veeam Software AG, сайт Godaddy.com и «Эмаст Софтвер Корпорэйшн». Цена иска составила 43 миллиона рублей.

По словам истца, он являлся автором программы для ЭВМ “eLearning Metadata Manager”. При увольнении из фирмы, которая входит в группу компаний Veeam Software AG, он предложил бывшему работодателю заключить лицензионное соглашение на использование этой программы с сохранением за ним авторских прав. Однако позже из программы исчезли все охранные знаки, подтверждающие его авторство.

По мнению истца, ООО “Интервим” нарушило авторские права, удалив информацию об авторе, перерабатывает и воспроизводит программу без разрешения правообладателя.

Администратором домена, на котором размещена спорная программа, является Veeam Software AG, провайдером хостинга домена — Amazon Technologies Inc. Регистратором доменного имени — GoDaddy.com.

Согласно иску, Мамичев требовал признать авторское право, взыскать с компаний 43, 8 млн рублей, а также запретить использование программы Veeam Software AG.

Суд частично удовлетворил требования истца, обязав компании заплатить Мамичеву более 23 миллионов рублей и погасить госпошлину.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге программиста ограбили на 110 тысяч рублей.