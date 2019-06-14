Во Всеволожском районе посиделки закончились пропажей 87 тысяч рублей

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Подробностями инцидента с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что в полицию обратилась женщина, которая проживает в поселке Бугры. Она рассказала, что у нее пропал 85 тысяч рублей наличными деньгами и две тысячи списались с карты.

Во время беседы выяснилось, что перед этим к ней приходил малознакомый мужчина, с которым потерпевшая распивала алкогольные напитки. Заявительница уверена, что деньги мог забрать собутыльник. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто виноват в случившемся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Выборгском районе оперативно раскрыто хищение телефона.