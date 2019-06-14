Полицейские задержали мужчин, подозреваемых в хищении смартфона за 40 тысяч рублей

Задержаны три петербуржца, которые могут быть причастны к преступлению.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Подробностями инцидента с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось 11 июня в Красносельском районе на улице Маршала Казакова. Там в одном из магазинов техники произошло хищение дорогостоящего смартфона. По предварительным данным, трое мужчин, которые якобы хотели купить новый гаджет, похитили один из них. Сумму ущерба оценили в 40 тысяч рублей. В преступлении обвиняются граждане в возрасте от 28 до 44 лет, уточняется в сообщении. Сейчас сотрудники правоохранительных органов собираются возбуждать уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Всеволожском районе посиделки закончились пропажей 87 тысяч рублей. Женщина выпивала с малознакомым мужчиной, после чего заметила, что у нее пропали не только наличные деньги, но и деньги с карточки.