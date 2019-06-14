Наскальная живопись с изображением «пришельцев» найдена на древней могиле

Удивительные произведения искусства были найдены на стенах древней могилы в Сибири. Фото: Владимир Кубарев/ИАЭТ СО РАН

Удивительные произведения искусства были найдены на стенах древней могилы в Сибири. Фото: Владимир Кубарев/ИАЭТ СО РАН

Фантастическое древнее наскальное искусство, изображающее похожие на инопланетян фигур, ошеломило ученых.

Изображения были созданы 5000 лет назад доисторическими людьми в Сибири, и на них запечатлены загадочные персонажи с рогами и перьями на головах.

Эксперты считают, что рисунки были выполнены с использованием технологий, намного превосходящих то, что мы можем ожидать от неолита.

Странные картины в красном, черном и белом цветах относятся к бронзовому веку и были найдены в 1985 году в отдаленной деревне в горах Алтая. Произведения искусства украшали могилы в некрополе — и те же яркие цвета были нарисованы на черепах, найденных на месте захоронения.

Российским ученым потребовалось почти 35 лет, чтобы раскрыть технологию древней наскальной живописи.

Ученые из Курчатовского института в Москве выяснили, что красные оттенки на рисунках были сделаны с использованием термически модифицированной охры.

Белые цвета были получены с помощью светоотражающих горных кристаллов, а для получения черного цвета использовалась сажа. Именно красные цвета особенно восхищают специалистов.

Очевидно, что около 5000 лет назад художники знали, как провести химическую реакцию, чтобы создать не только красный цвет, но его разнообразные оттенки, варьируя температуру нагрева.

Исследователи определили поэтапный состав пигментов, то есть структуру кристаллической решетки отдельных зерен красителя. Выяснилось, что некоторые структуры не характерны для натуральных образцов, но являются продуктом термообработки.

Проще говоря, примитивный художник нагревал минерал до определенной температуры, чтобы получить нужный ему цвет».

«Останки людей, похороненных в каменных могилах, также были окрашены в те же цвета, с пятнами красной охры, обнаруженными под глазницами, и следами черного и серебристого минерала, называемого Specularite, заметным в области бровей», — сообщает The Siberian Times.

Самыми ранними изображениями были гравюры лосей, горных козлов и бегущих людей с круглыми рогами на голове. Поверх петроглифов позднее были наложены изображения 11 человекоподобных фигур.

Вероятно, разные цветовые тона несут большую смысловую нагрузку понятную доисторическим людям. По словам ученых, хотя погребальные обряды этих древни жителей Сибири еще не поняты, техники живописцев теперь ясны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Якутии найдена загадочная отрубленная голова огромного доисторического волка.