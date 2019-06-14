Петербурженка отдала украшения за 50 тысяч рублей, чтобы снять порчу

Уже после она поняла, что ее обманули.

Об инциденте стало известно сегодня, 14 июня. Подробностями с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Кировского района обратилась женщина, которая рассказала, что ее 16-летняя дочь отдала все украшения неизвестной гражданке. Все произошло недалеко от дома номер 14 по проспекту Ветеранов. Незнакомка уверяла, что снимет с подростка порчу, но в итоге просто забрала все драгоценности и скрылась. Сумму ущерба оценивают в 50 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленницу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полицейские задержали мужчин, подозреваемых в хищении смартфона за 40 тысяч рублей. Трое петербуржцев присвоили себе телефон, который продавался в магазине техники. Сейчас на них возбуждено уголовное дело.