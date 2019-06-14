После смертельного ДТП во Всеволожском районе возбудили уголовное дело

Один из участников аварии нарушил правила дорожного движения, что и привело к плачевным последствиям.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Подробностями с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В аварии на 37-м километре автодороги «Санкт-Петербург – Свердлова – Всеволожск» обвиняется водитель «Тойоты», который въехал в «ВАЗ». В результате водитель легковушки не смог справиться с управлением и врезался в опору ЛЭП. От полученных травм мужчина скончался на месте. После выяснения всех обстоятельств дела, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на гражданина 1987 года рождения. На данный момент он находится под арестом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пострадавших в ДТП с шестью машинами на КАД вывезли на вертолете. В аварии пострадали двое: один мужчина находится в тяжелом состоянии, а второй получил травмы средней тяжести. Также на месте происшествия образовалась пробка.