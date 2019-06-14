Мужчина решил развлечься и «заминировал» в 5-этажный дом в Гатчинском районе

Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов в начале проверили дом, а уже после приступили к поиску злоумышленника.

Им оказался 34-летний житель Ленинградкой области, сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как сообщают правоохранители сегодня, инцидент произошел 13 июня. Мужчина позвонил и сообщил о предполагаемом минировании пятиэтажного дома Гатчинского района. Полицейские оперативно выехали на указанный адрес и провели осмотр, который опасных предметов не выявил.

Позже, сотрудниками полиции был задержан злоумышленник. Его обнаружили в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Курортном районе мужчина на берегу залива насмерть забил коллегу палкой, после чего пытался его поджечь.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Гатчинский район происшествие
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