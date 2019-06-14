Главу комитета по развитию предпринимательства Петербурга Эльгиза Качаева освободили от должности

Временно исполнять обязанности главы комитета будет Лидия Громова. Фото: https://www.gov.spb.ru
Временно исполнять обязанности главы комитета будет Лидия Громова. Фото: https://www.gov.spb.ru

Об этом сегодня сообщили в администрации Петербурга.

На сайте администрации правительства города опубликовали информацию, председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев освобожден от занимаемой должности.

Временно исполнять обязанности председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка будет заместитель председателя

Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лидия Громова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов пообещал, что на Новоколомяжском заработает обещанная 30 лет назад школа.

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка эльгиз качаев
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