Беглов пообещал, что на Новоколомяжском заработает обещанная 30 лет назад школа

Врио губернатора отметил, что району необходимы новые учебные заведения.

Об этом стало известно 13 июня, обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время эфира программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым». Он заявил, что Комитет по строительству уже приступил к реализации проекта. Глава города объяснил, что школу ждут уже около 30 лет, но по разным причинам возведение откладывали. Местные жители обратились к Беглову с просьбой вмешаться, так как в Приморской районе чувствуется нехватка социальных и образовательных объектов.

«Правы жители, что нужно развивать социальную инфраструктуру»,

—считает он.

Сейчас нужно соблюсти всех правила – магазин, занимающий площадь неподалеку от будущей школы, должен уменьшить свою парковку. Владельцы уже согласились пойти навстречу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новую школу в «Полюстрово Парк» откроют 1 сентября.