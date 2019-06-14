Беглов пообещал, что на Новоколомяжском заработает обещанная 30 лет назад школа

Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора отметил, что району необходимы новые учебные заведения.

Об этом стало известно 13 июня, обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время эфира программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым». Он заявил, что Комитет по строительству уже приступил к реализации проекта. Глава города объяснил, что школу ждут уже около 30 лет, но по разным причинам возведение откладывали. Местные жители обратились к Беглову с просьбой вмешаться, так как в Приморской районе чувствуется нехватка социальных и образовательных объектов.

«Правы жители, что нужно развивать социальную инфраструктуру»,

—считает он.

Сейчас нужно соблюсти всех правила – магазин, занимающий площадь неподалеку от будущей школы, должен уменьшить свою парковку. Владельцы уже согласились пойти навстречу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новую школу в «Полюстрово Парк» откроют 1 сентября.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
беглов приморский район школа
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Беглов пообещал, что на Новоколомяжском заработает обещанная 30 лет назад школа
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