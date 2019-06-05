Новую школу в «Полюстрово Парк» откроют 1 сентября

В соответствии с поручением временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, образовательное учреждение на 825 мест начнет работу уже в первый день нового учебного года.

Школа расположена в жилом комплексе «Полюстрово парк» на Кондратьевском проспекте в Калининском районе города.

В среду, 5 июня, служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала застройщику ООО «Сэтл Сити» разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Красногвардейском районе Петербурга к сентябрю 2019 года должна быть введена в эксплуатацию школа в ЖК «ЗимаЛето». Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов во время визита жилищного комплекса 5 апреля.