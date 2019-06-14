За год «Газпром нефть» вдвое увеличила дивиденды по сравнению с прошлым годом

На дивиденды компания планирует направить порядка 142,2 млн рублей. Фото: https://politeka.net
На дивиденды компания планирует направить порядка 142,2 млн рублей. Фото: https://politeka.net

Об этом озвучили на годовом собрании акционеров, где также был избран новый совет директоров.

В новый совет директоров вошел зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, передает «Интерфакс». Также стало известно, что за 2018 год «Газпром нефть» выплатит дивиденды в размере 30 рублей на обыкновенную акцию и направит на эти выплаты 37,8% чистой прибыли по МСФО, которая составила 376,7 млрд рублей.

На годовом собрании акционеров такое решение было утверждено.

На дивиденды компания планирует направить порядка 142,2 млн рублей. При определении суммы выплат были учтены промежуточные дивиденды за девять месяцев 2018 года, которые составили 22,05 рубля на акцию.

Также издание напоминает, что, к примеру, в 2015 году, дивиденды компании составили 6,47 рубля за акцию, 2016 года — 10,68 рубля, 2017 года — 15 рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главу комитета по развитию предпринимательства Петербурга Эльгиза Качаева освободили от должности.

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