Суд назначил заседание по экстрадиции Ассанжа на начало 2020 года

Джулиан Ассанж. Фото: Википедия
Джулиан Ассанж. Фото: Википедия

В Британии основателю WikiLeaks судья назначил дату слушаний об экстрадиции.

Сообщается, что вопрос об экстрадиции Ассанжа властям Соединенных Штатов Америки решится уже в феврале 2020 года. Адвокатов Джулиана Ассанжа даты заседания устроили. Итак, лондонский суд решил, что австралийца выдадут правоохранителям Америки 24 февраля.

Отметим, что американцы желают заполучить Ассанжа в связи с совершением им «преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации».

Однако основатель WikiLeaks не считает себя виновным, и отрицает любое обвинение о сговоре его с кем-либо для похищения данных правительства Соединенных Штатов. Известно, что заседания по решению вопроса об экстрадиции продлятся 5 дней.

Стоит отметить, что перед зданием лондонского суда в этот день собрались люди, выступающие в поддержку Ассанжа. При чем, большинство из них были особенно недовольны тем, что им не дали допуска в зал судебных заседаний.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев.

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