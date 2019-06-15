Из-за грозы в Петербурге объявлен желтый уровень опасности

В Петербурге и Ленобласти погодные условия будут сопровождаться раскатами молнии. В связи с такой погодной обстановкой, синоптики рассматривают уровень погодной опасности, как потенциально опасный. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что желтый уровень объявлен в Петербурге и Ленобласти в субботу, 15 июня, на ближайшие 12 часов.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Петербурге гроза маловероятна. В городе на Неве ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем около 19 градусов тепла. Ветер порывистый, скоростью до 9 м/с.

Жителям Ленобласти, по информации синоптиков, стоит готовиться к грозе. При этом в некоторых районах региона воздух прогреется до +23 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге пройдет масштабный военно-морской парад.