В Петербурге пройдет масштабный военно-морской парад

Правительство отчиталось за подготовку к Главному петербургскому военно-морскому параду.

На совещании, посвященному подготовке к военно-морскому празднику, в пятницу, 14 июня вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева поделилась информацией о том, как проходит организационные мероприятия.

О встрече правительства в библиотеке Главного штаба Военно-Морского Флота рассказали в пресс-службе Смольного.

Совершаева рассказала, что уже сейчас городские чиновники делают все, чтобы предстоящий парад оставил у всех только положительные эмоции. Также вице-губернатор отметила, что данное военное мероприятие имеет большое значение для Российской Федерации.

Известно, что сейчас работы проводятся над фасадами зданий и благоустройством определенных районов, которые будут задействованы в параде. Например, инфраструктуре Кронштадта правительством Северной столицы уделяется большое внимание.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев.