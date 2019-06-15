На фоне знаменитого сериала HBO в Чернобыле туристический бум

Место ядерной катастрофы может стать парком развлечений.

Чернобыль стал самым неожиданным туристическим направлением 2019. Интерес к украинскому городу, в котором в 1986 году произошла авария на атомной электростанции, подогрел популярный американский сериал «Чернобыль».

Как сообщает The Washington Post, туристические компании, продающие поездки на атомную электростанцию и в прилегающие районы, отмечают резко возросшее количество бронирований.

К примеру, в мае 2019 года в Чернобыль отправилось на 30 процентов больше туристов, чем в мае 2018 года. По словам представителей бизнеса, число бронирований резко увеличилось и на летние месяцы. Более того, оно продолжает расти.

Во время своих туров посетители обычно направляются в заброшенный город Припять рядом с электростанцией, на саму атомную станцию и в другие места, где уровень радиации считается безопасными.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что «Коммунисты России» требуют заблокировать сериал «Чернобыль», а его создателям запретить въезд в РФ.