«Коммунисты России» требуют заблокировать сериал «Чернобыль», а его создателям запретить въезд в РФ

Партия «Коммунисты России» требует заблокировать мини-сериалу HBO «Чернобыль», а также возбудить в отношении создателей картины уголовного дела.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Центральный Комитет КПКР.

По мнению коммунистов, режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно привлечь к уголовной ответственности по ст. 129 УК РФ за публичную клевету. Также в партии предлагают запретить создателям сериала въезд на территорию России.

Соответствующие обращения были направлены в МВД и Роскомнадзор.

Напомним, что первая серия мини-сериала была показана в России 7 мая 2019 года. Картина «Чернобыль» получила самые высокие для ТВ-шоу рейтинги в истории IMDb.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что с белорусской стороны открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Для группы из пяти человек посещение места обойдется в 340 белорусских рублей. Это примерно 10 тысяч русских рублей.